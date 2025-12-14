Nonostante qualche patema nel finale, l'Inter vince a Marassi contro il Genoa per 2-1 e vola in vetta alla classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nella sfida contro i rossoblu, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Data: Dom 14 dicembre 2025 alle 21:35
Autore: Redazione FcInterNews.it
