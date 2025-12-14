Altra defezione in casa Genoa in vista dell'Inter, avversario che la squadra di De Rossi affronterà questo pomeriggio. Secondo l'aggiornamento di Tuttosport nell'edizione odierna, l'allenatore romano dovrà fare a meno anche di Messias. "Il brasiliano ha lamentato già al termine della seduta di venerdì, completata interamente, un fastidio muscolare e ieri è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione al soleo sinistro".

Un'altra indisponibilità che si aggiunge a quella di Cuenca per il risentimento all'adduttore destro, Ostigard, che lo staff non vuole rischiare, e Siegrist. "Tra i titolari nessun problema e dunque c’è da attendersi un undici identico a quello visto a Udine con Malinovksyi in regia e la coppia Colombo e Vitinha in avanti. L’attesa però è soprattutto per Norton-Cuffy sempre più uomo di punta di questo Genoa ed elemento che a ogni gara mostra una crescita continua e reduce dal gol vittoria al Bluenergy. Tra le prove tattiche, anche un possibile passaggio, a gara in corso, al 3-4-1-2 dunque con un uomo alle spalle della coppia d’attacco con varie opzioni tra gli elementi in panchina dove è rientrato anche il danese Gronbaek" si legge a proposito delle probabili scelte di De Rossi.