"Crisi di talento nel calcio italiano? In questo momento penso al presente, al 26 e al 31 marzo". Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando al panel di Atreju 'Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani', fissa l'appuntamento principale dell'agenda calcistica italiana, la doppia sfida di playoff che vale un posto nei gironi dei Mondiali 2026: "Siamo tutti attorno alla Nazionale - ha proseguito - a fare un tifo sfrenato per tornare al Mondiale, per noi che l'abbiamo già vissuto e per i nostri figli che non hanno mai visto la nazionale ai Mondiali".

Abodi non crede che in Italia non ci sia "talento, ma il talento non esce da solo. Bisogna saperlo individuare e coltivare. Adesso c'è la Nazionale, c'è un obiettivo. Non deve essere un alibi per nessuno, possiamo auspicare che nel sistema federale si capiscano le cause della crisi e si trovino soluzioni per superarla".