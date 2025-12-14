Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV: “CI portiamo a casa la prestazione, il carattere che abbiamo fatto vedere. L’Inter erano cinque anni che non vinceva qua. Abbiamo sofferto con carattere, siamo un po’ calati nel finale quando potevamo fare il 3-1 ma alla fine ci portiamo a casa questi tre punti. Potevamo fare forse qualcosa in più, loro hanno sfruttato al meglio le occasioni che hanno avuto. Alla fine siamo contenti del risultato”.

La Supercoppa?

“Noi lavoreremo, è una competizione importante che vogliamo onorare. Vogliamo fare del nostro meglio e vogliamo vincere un trofeo”.