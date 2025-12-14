Si avvicina a grandi passi la Supercoppa 2025, torneo che per la sesta volta nella sua storia si disputerà in Arabia Saudita. Dal 18 al 22 dicembre, Bologna, Inter, Milan e Napoli si contenderanno un trofeo il cui montepremi complessivo, ricorda quest'oggi Il Sole 24 Ore, tocca i 15 milioni di euro: 1,6 milioni ciascuno alle due semifinaliste sconfitte; circa 4 milioni alla finalista sconfitta; otto milioni alla squadra vincitrice. I restanti 8 milioni vengono così suddivisi: 2,5 milioni vanno agli altri 16 club di Serie A. A questi vanno aggiunti 2,5 milioni in tasse, un milione in commissioni e due milioni che restano alla Lega. Ma la Supercoppa Italiana è diventata un aggancio importante per parlare di sport business e per rafforzare le relazioni tra Italia e Arabia Saudita, sempre più centrali nelle politiche di internazionalizzazione delle imprese e della diplomazia tricolori. In questo solco, il 22 dicembre, giorno della finale, si terrà a Riyadh la seconda edizione di SFS Saudi Edition, evento internazionale organizzato dal Social Football Summit e dalla Lega Serie A, e sviluppato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Riyadh, l’Agenzia per il Commercio Estero (ITA/ICE) e Opportunitaly, in cui si discuterà di modelli di cooperazione e di scenari futuri per l’industria calcistica.

Intanto, la Saudi Tourism Authority ha avviato una campagna per incentivare i tifosi italiani a sfruttare l’occasione della Supercoppa per visitare Riyadh, con biglietti per le gare a prezzi accessibili, a partire da 20 euro, e hotel da 40 euro a notte. Per facilitare la trasferta sarà possibile usufruire di un visto annuale con ingressi multipli, che permette di soggiornare fino a 90 giorni nel Paese. Attraverso il portale online l’eVisa si potrà richiedere e ottenere al massimo in 24 ore. Per quanto riguarda la trasferta sono disponibili voli diretti con ITA Airways da Roma Fiumicino (durata circa 5 ore) e voli con scalo offerti anche da altre compagnie come Saudia, Wizz Air Malta e Pegasus Airlines.