Nei giorni scorsi è stata lanciata la suggestione Mike Maignan per il ruolo di nuovo portiere dell'Inter. L'estremo difensore francese fatica ancora a trovare l'intesa per il rinnovo col Milan e i nerazzurri sono tra i club che monitorano la situazione, anche se in casa rossonera non si avverte un particolare senso di urgenza. Questo almeno stando alle parole del direttore sportivo Igli Tare ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara col Sassuolo: "Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. Siamo contenti. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova".

Tare è comunque sereno: "Stiamo parlando, guardiamo avanti, però oggi c’è una partita importante e speriamo di vincere. Poi avremo modo di parlare anche di questa cosa”.