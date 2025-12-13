Gianluca Pagliuca approva, anche se parzialmente: Gugliemo Vicario sarebbe il portiere giusto per l'Inter. L'ex estremo difensore spiega le motivazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Lo vedrei bene, certo che sarebbe un’idea importante, sempre con tutto il rispetto per Sommer, che onestamente...".

Dica pure.

"Yann è un portiere affidabile, ha esperienza: io non so cosa voglia fare l’Inter ma il fatto che sia stato messo in discussione per due errori, beh, mi è parso un po’ eccessivo. Lo considero una certezza".

Tutto questo preambolo per dire che Guglielmo Vicario potrebbe essere da futuro-Inter.

"Un buonissimo portiere, il secondo della nostra nazionale, ha esperienza di Italia e anche di Premier. Non poco, ma...".

Un altro “ma”: dica pure.

"Non lo vedo ancora un top-class. Ripeto, è un ragazzo che ha già esperienza perché comunque vive tra i pali da tempo e ha 29 anni, ma non mi dà l’idea da top-player".

Ci faccia la classifica dei suoi portieri preferiti italiani.

"Donnarumma è il numero uno in assoluto e naturalmente essendo il suo vice in Nazionale Vicario è lì, ma Gigio è ancora davanti, forse inarrivabile. Carnesecchi? Sì, c’è anche lui, alterna grandi cose a momenti anche no. Ma scusi...".

Dica pure.

"Martinez è stato accantonato, al di là dei problemi avuti? A me piace molto".

A lei piace anche un altro Martinez: Emiliano, “Dibu”, del “suo” Aston Villa.

"In in una classifica totale dei numeri uno metterei: primo Gigio, poi Courtois e poi Dibu, che non so se resterà a Birmingham".

Siamo ai consigli per gli acquisti?

"Ma no, ci mancherebbe. Se partiamo dal presupposto di un nuovo portiere italiano, beh, io sono favorevole. Poi Vicario, che reputo validissimo, e lo ribadisco, non so se sia da Inter o da top club. Detto che tutti possono e sanno migliorarsi. Assolutamente tutti e ad ogni età".