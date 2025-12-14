Daniele De Rossi esce sconfitto dal confronto con l’Inter, ma lo fa con la consapevolezza di aver visto un Genoa vivo, combattivo e dentro la partita fino alla fine. In conferenza stampa, il tecnico rossoblù riconosce i meriti degli avversari senza rinunciare a sottolineare quanto di buono mostrato dai suoi.

“Partiamo dalla fine: l’Inter ha meritato di vincere”, ammette De Rossi. “Noi siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol dopo sei minuti. Nonostante questo, la squadra ha fatto una partita degna contro una formazione più forte di noi. Va dato merito ai ragazzi per aver onorato una cornice splendida come quella di oggi”.

Il tecnico sottolinea la crescita del gruppo: “Dal primo giorno sono contento di essere qui, ma il lavoro vero lo fai nello spogliatoio. I giocatori mi restituiscono emozioni forti. C’è stata una partecipazione incredibile da parte di tutti. Abbiamo fatto un buon filotto nelle ultime cinque partite, ma siamo ancora sotto e dobbiamo continuare a fare punti, anche contro squadre forti”.

Sui dettagli tattici che non hanno funzionato: “Quando vai forte sui riferimenti e ne lasci fuori uno, come è successo in qualche occasione con Zielinski, salta tutto. Frendrup non si risparmia mai, ma c’è stato un piccolo meccanismo da sistemare”.

Nonostante la sconfitta, De Rossi apprezza la reazione: “I ragazzi hanno fatto una partita di sacrificio, corsa e duelli. Arrivare alla sensazione che l’Inter stesse lì a difendere il risultato deve darci spinta, anche se non posso essere soddisfatto perché abbiamo perso”.

Guardando avanti, l’Atalanta rappresenta un altro banco di prova durissimo: “È una squadra ancora più aggressiva. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fare punti e sviluppare un gioco che in futuro ci permetta di farne ancora di più”.

Parole di fiducia anche per Vitinha, tra i migliori in campo: “Ha fatto una grande partita, si è adattato senza problemi e ha margini di miglioramento enormi”.

Infine, una chiusura netta sui social e sulle critiche: “Per me i social non esistono. Esiste il tifoso del Genoa, e oggi si è visto. I commenti sono un veleno, non mi interessano”.