Brutto preambolo della sfida di questa sera tra Genoa e Inter: si sono infatti registrati tafferugli tra tifosi all'esterno dello stadio di Marassi a Genova. Scontri che secondo Sky Sport e Telenord sono partiti nelle vicinanze del settore ospiti e si sono poi spostati vicino alla gradinata rossoblu. Sono stati lanciati bengala e fumogeni, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il traffico è bloccato nella zona delle tribune.

La situazione comunque è migliorata dopo pochi minuti, tutto è rientrato nella norma. Secondo una prima ricostruzione, gli interisti hanno reagito ad un lancio di oggetti da parte dei supporters genoani avvenuto nel piazzale dedicato alla tifoseria ospite forzando il cancello di separazione. La Polizia si è impegnata prontamente per evitare che la situazione degenerasse.