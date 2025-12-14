Partita importante per dimenticare la notte amara di Champions League e blindare la propria presenza nelle posizioni di vertice, anche contro un avversario comunque insidioso come il Genoa. Questo il pensiero prepartita del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:

Quanto carica sapere i risultati delle altre squadre in anticipo?

“Dobbiamo guardare a noi stessi, giocare una partita che non sarà semplice perché il Genoa vive un buon momento e ha guadagnato parecchi punti, ha energia e gioca in casa. Dobbiamo calarci in questa partita”.

Vi siete sentiti con De Rossi?

“No, questa settimana non abbiamo parlato”.

Che Genoa ti aspetti?

“De Rossi ha trasmesso carattere e qualità, palleggiano meglio e cercano di aprirti per trovare le giocate in verticale. Le punte trovano i gol, sarà complicata”.

Sulle scelte di formazione.

“Mi aspetto un gruppo consapevole dell’importanza della partita, dei momenti da comprendere il prima possibile perché a volte bisognerà mettere qualità e a volte intensità”.