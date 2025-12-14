Partita importante per dimenticare la notte amara di Champions League e blindare la propria presenza nelle posizioni di vertice, anche contro un avversario comunque insidioso come il Genoa. Questo il pensiero prepartita del tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport:
Quanto carica sapere i risultati delle altre squadre in anticipo?
“Dobbiamo guardare a noi stessi, giocare una partita che non sarà semplice perché il Genoa vive un buon momento e ha guadagnato parecchi punti, ha energia e gioca in casa. Dobbiamo calarci in questa partita”.
Vi siete sentiti con De Rossi?
“No, questa settimana non abbiamo parlato”.
Che Genoa ti aspetti?
“De Rossi ha trasmesso carattere e qualità, palleggiano meglio e cercano di aprirti per trovare le giocate in verticale. Le punte trovano i gol, sarà complicata”.
Sulle scelte di formazione.
“Mi aspetto un gruppo consapevole dell’importanza della partita, dei momenti da comprendere il prima possibile perché a volte bisognerà mettere qualità e a volte intensità”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 17:29 Genoa, Diego Lopez a DAZN: "I ragazzi avevano bisogno della spinta di De Rossi. Mercato? Siamo vigili"
- 17:28 Diego Lopez a Sky: "Inter su Norton-Cuffy? Crescita costante, deve fare ancora tanto qua al Genoa"
- 17:25 Rosi: "Chivu è entrato a gamba tesa nell'Inter, non era facile. È la sorpresa del campionato"
- 17:24 Chivu a DAZN: "Pio e Lautaro formano una bella coppia. I risultati di Milan e Napoli? Non abbiamo bisogno di guardarli"
- 17:21 Chivu a Sky: "Dobbiamo guardare a noi stessi, stasera sarà complicata. Con De Rossi non abbiamo parlato"
- 17:11 videoScontri prima di Genoa-Inter: tifoserie a contatto fuori dallo stadio, lanciati bengala e fumogeni
- 17:10 Serie A, Fiorentina ultimissima: il Verona passa al Franchi con un gol di Orban nel recupero
- 17:08 Zielinski a ITV: "Campo difficile per tutti, ma vogliamo riscattarci. Sto bene e voglio dare il mio contributo"
- 17:07 LIVE - Genoa-Inter, le ufficiali: Pio Esposito vince il ballottaggio con Bonny. A centrocampo gioca Sucic
- 16:55 Il Napoli crolla a Udine: Ekkelenkamp stende la squadra di Conte. L'Inter può scattare al 1° posto battendo il Genoa
- 16:41 Giana Erminio, Vinicio Espinal: "Bella impresa contro l'Inter U23, gli episodi ci hanno dato una mano"
- 16:27 Sassuolo, Grosso: "Pinamonti fortissimo, Ha un potenziale enorme, anche inespresso"
- 16:13 L'Arsenal torna a vincere in Premier ma Arteta non è soddisfatto della prestazione: "Troppo passivi"
- 15:59 Roma, Gasperini: "Per restare nei primi posti ci sono tutti gli ingredienti, dobbiamo impastarli bene"
- 15:45 Inter U23-Giana Erminio, le pagelle: Melgrati decide la partita in negativo, David non convince
- 15:30 Inter U23, brutte notizie sul fronte infortunati: Mayé, Zuberek e La Gumina costretti allo stop
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Partita inficiata dall'ingenuità di Melgrati. Nel dubbio mai una decisione a nostro favore"
- 15:01 Abodi: "Siamo tutti intorno alla Nazionale, tifiamo perché possa tornare ai Mondiali"
- 14:47 Juve Stabia, Carissoni: "Mi piace giocare da quinto. E da interista guardo spesso Dumfries"
- 14:37 Una follia di Melgrati affossa l'Inter U23. A Monza vince la Giana Erminio 0-1 con gol di Lamesta
- 14:33 Bartesaghi fa due gol, ma non bastano al Milan: il Sassuolo pareggia a San Siro nel lunch match
- 14:20 L'Estudiantes de la Plata vince il Clausura 2025. E il presidente Juan Sebastian Veron festeggia coi tifosi
- 14:05 Cosmi: "L'Inter non vince con le big? La Roma lo è... A volte gli episodi determinano i risultati"
- 13:51 Joseph Ekuban: "Tifo Inter per Eto'o. Ma contro il Genoa di mio fratello Caleb spero nel pari"
- 13:36 Marotta, Sucic e Pio Esposito all'incontro con gli Inter Club della Liguria prima del Genoa
- 13:22 Ekitike trascina il Liverpool, ma l’elogio è per Salah: "Un esempio per tutti. Grande gara contro l'Inter"
- 13:07 Primo compleanno nerazzurro per Luis Henrique: il brasiliano compie oggi 24 anni
- 12:53 Tare sereno su Maignan: "A lui piace stare al Milan, al Milan piace se rinnova con noi"
- 12:38 Piovani: "L'Inter Women la torta, Bugeja è stata la ciliegina. Ora però non montiamoci la testa"
- 12:25 Il Sole 24 Ore - Supercoppa a Riyadh, tra calcio e business. E per i tifosi arrivano offerte speciali
- 12:10 Il Secolo XIX - Chivu, quest'oggi gli incroci speciali sono due: sfida al suo 'ammiratore' Dan Sucu
- 11:56 Il Secolo XIX - Genoa, De Rossi si affida a Otoa: esame Lautaro alla seconda a Marassi
- 11:43 TS - A Luis Henrique il compito di contenere l'osservato speciale Cuffy. Ballottaggio Pio-Bonny
- 11:29 Il Giornale - Un osservatore dell'Inter ieri sera a Bergamo: mirino su Palestra
- 11:15 Capello: "Chivu e De Rossi sanno giostrarsi bene nelle difficoltà. Oggi hanno due avversari diversi"
- 11:00 Qui Genoa - L'elenco dei convocati di De Rossi: 25 i giocatori a disposizione per l'Inter
- 10:45 Palestra, l'uomo mercato del momento: "Pisacane mi ha detto che ormai gli chiedono sempre di me"
- 10:30 TS - De Rossi perde anche Messias. Distrazione al soleo sinistro per il brasiliano
- 10:15 GdS - Darmian regala un sorriso a Chivu: pronto al rientro, in Supercoppa ci sarà. Preoccupazione Dumfries
- 10:00 TS - Frattesi-Juve operazione difficile: Thuram-Inter nessun margine di trattativa. Comolli inamovibile
- 09:45 CdS - Verso il Genoa, Zielinski si prende il posto di Calha. Luis Henrique verso la quinta da titolare
- 09:30 CdS - Frustrazione e rabbia che Chivu ha trasformato in voglia. Per il riscatto punta su Lautaro
- 09:15 GdS - Chivu e De Rossi, rivali per la prima volta da allenatori. Match speciale per i due, ma l'interista...
- 09:00 De Rossi: "Contro l’Inter serve la perfezione. Avere un uomo come Chivu è un guadagno. Kolarov un fratello"
- 08:45 GdS - Ancora dubbi per Chivu in vista del Genoa: Mkhitaryan o Sucic? Ed Esposito incalza Bonny
- 08:30 GdS - Frattesi-Inter sarà addio: Spalletti lo attrae alla Juve? Si può fare a patto di riunire i Thuram
- 08:15 Preview Genoa-Inter - Chivu perde i pezzi. Chance per Bonny?
- 00:00 Quell'etichettatrice va rotta
- 23:45 Cagliari, Pisacane: "Palestra? Le attenzioni magari fanno bene, ma secondo me deve isolarsi"
- 23:44 L'obiettivo nerazzurro Palestra: "Le voci fanno piacere, ma non so niente del futuro. Concentrato sulla salvezza"
- 23:30 Arzignano, Togni: "Importante fare punti contro squadre insidiose come l'Inter U23"
- 23:15 Manfredi, sindaco Napoli: "La stima del valore del Maradona sarà fatta. San Siro il riferimento"
- 23:00 Andres a ITV: "Le grandi squadre si vedono in queste partite. La Coppa Italia è un obiettivo"
- 22:46 Serie A, Scamacca trascina l'Atalanta: Cagliari piegato 2-1
- 22:32 Bugeja a ITV: "Ultimi mesi non facili, ma che bello rientrare così! Ora testa alla prossima"
- 22:18 Francia, chi sarà l'erede di Deschamps? Il pres. della FFF mantiene la suspence: "Prima i Mondiali"
- 22:04 Genoa-Inter, fattore cross particolarmente incisivo: il dato su Martin e Dimarco
- 21:50 Buffon dal palco di Atreju invoca l'Italia ai Mondiali: "Dobbiamo andarci, porterebbe magia nel Paese"
- 21:36 Tacchinardi elogia Lautaro: "È un grande leader, importante avere in campo uno con quel carisma"
- 21:22 Capozucca sulla lotta scudetto: "Inter forte, ma il Milan ha un grande allenatore e un possibile vantaggio"
- 21:08 Focus sul Genoa: De Rossi ha cambiato la mentalità e i risultati si vedono. 11 punti nelle ultime cinque partite
- 20:54 Genoa-Inter, De Rossi contro Chivu. Candela: "Spero vinca Daniele, vi dico perché. Cristian sta facendo un grande lavoro"
- 20:40 Cagliari, il ds Angelozzi si sbilancia: "Palestra è il più forte laterale in Europa". E Su Caprile...
- 20:25 fcinDumfries sogna la Premier, l'Inter si cautela. Piace Palestra ma si tiene d'occhio un vecchio pallino
- 20:11 Sky - Genoa-Inter, Dimarco riposa? In avanti ballottaggio Esposito-Bonny: la probabile formazione
- 19:57 Incredibile al Tardini, 9 contro 11: la Lazio segna nel finale e batte il Parma
- 19:43 Petrucci conferma: "Per NBA Europe a Milano si muovono molte cose, magari intorno a Inter e Milan"
- 19:28 Wirtz, oltre la sceneggiata di San Siro poco e niente col Liverpool. E Hamann lo stronca: "Impatto nullo"
- 19:14 GdS - Genoa-Inter, lo strano derby di Carboni. A gennaio da altri nerazzurri? C'è il Pisa di Gilardino
- 19:00 Arsenal tra Premier e Champions, Arteta parla di Gyokeres: "Sta iniziando a trovare il ritmo"