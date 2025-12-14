Per dirigere Genoa-Inter, 15esima giornata di Serie A, il designatore Gianluca Rocchi ha scelto Daniele Doveri. A coadiuvare l'arbitro della sezione di Roma gli assistenti Rossi e Bercigli. In sala VAR a Lissone presenti Campione, con Abisso a supporto. Quarto uomo Fourneau. Qualche imperfezione da parte del direttore di gara, ma nulla che possa compromettere lo sviluppo sul rettangolo di gioco.

A seguire gli episodi da moviola più significativo.

6' - Regolare la posione di Lautaro sul passaggio fuori misura di Esposito. L'argentino va a recuperare il pallone sulla linea di fondo e serve Bisseck che sblocca lo 0-0.

11' - Prima ammonizione per un dirigente presente sulla panchina nerazzurra, che protestava in modo esagerato per un calcio di punizione concesso ai padroni di casa. Fallo di Barella su Malinovskyi che, tra l'altro, c'è.

26' - Vasquez chiede il giallo per un bodycheck di Zielinski su Malinovskyi, Doveri gli spiega che non è il caso. Visto il metro, decisione corretta.

29' - Doveri fa proseguire sul contatto in area nerazzurra tra Bisseck e Colombo, che si lascia andare appena capisce il il possesso del pallone è perso. Decisione giusta.

34' - Proteste dell'Inter per un contatto tra Sucic e Marcandalli: dopo il dribbling del croato, il difensore si aggrappa e lo lascia cadere in piena area. L'arbitro fa subito cenno che si può proseguire ma la trattenuta c'è pur non essendo reiterata e in altri contesti almeno una chiamata al video ci sarebbe stata.

44' - Rischia il giallo Carlos Augusto che interrompe con una spallata energica su Vitinha un possibile contropiede genoano. Per il direttore di gara, che mantiene il solito metro, è semplice calcio di punizione.

52' - Regolare il tackle di Zielinski su Vasquez a centrocampo, con il messicano che poi frana sulla caviglia del polacco in modo del tutto fortuito. Doveri si limita a fermare il gioco per sincerarsi delle condizioni del nerazzurro.

54' - Prima ammonizione per un giocatore: tocca ad Akanji che va dritto sulle caviglie di Colombo a centrocampo, senza possibilità di arrivare sul pallone. Scelta sensata.

57' - Intervento scomposto di Ellertsson a centrocampo, ne fa le spese Zielinski colpito alla testa. Vista la dinamica, un cartellino giallo non sarebbe stato fuori luogo, non per cattiveria ma per imperizia.

60' - Vitinha entra in scivolata su Bastoni e manda fuori, Doveri assegna la rimessa al Genoa ma è il rossoblu a spedirla in fallo laterale.

72' - Doppio errore di Doveri, che prima vede un fallo di mano che non c'è di Barella, poi va ad ammonirlo perché il centrocampista scappa via palesemente contrariato.

78' - Sacrosanto cartellino giallo per Bisseck che trattiene Ekuban per bloccare un'iniziativa pericolosa dei rossoblu.

83' - Protesta Ekuban, ma il fallo su Zielinski a centrocampo c'è ed è un fischio corretto.

91' - Cartellino giallo per Ekator che commette un brutto intervento a piede a martello su Carlos Augusto.