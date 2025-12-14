I vincitori della decima edizione dei Best FIFA Football Awards saranno svelati martedì 16 dicembre durante una cena di gala a Doha, in Qatar, evento che sarà trasmesso in diretta su FIFA.com a partire dalle 18 ora italiana. Alla vigilia della finale della Coppa Intercontinentale tra Paris Saint-Germain e CR Flamengo allo stadio Ahmad Bin Ali, verranno quindi svelati i migliori giocatori e allenatori del mondo per il 2025. Prima di allora, i migliori tifosi, portieri e gol saranno annunciati in video digitali sulle piattaforme FIFA e sui social media, insieme al vincitore del FIFA Fair Play Award. Alla cena di gala parteciperanno 800 ospiti, tra cui il Presidente FIFA, i membri del Consiglio FIFA, le Leggende FIFA, i rappresentanti delle Associazioni affiliate da tutto il mondo e altri ambasciatori e pionieri locali e regionali.

Come sempre, i tifosi hanno svolto un ruolo chiave nella scelta dei vincitori, esprimendo oltre 16 milioni di voti e avendo voce in capitolo nel destino di numerosi premi, tra cui quello di Miglior Calciatrice FIFA, Miglior Calciatore FIFA, Miglior Allenatore FIFA, Miglior Allenatore FIFA, Miglior Portiere FIFA e Miglior Portiere FIFA. Tutti questi vincitori sono stati decretati tramite un sistema di voto equamente ponderato tra tifosi, capitani e allenatori attuali di tutte le nazionali femminili e maschili e rappresentanti dei media. Inoltre, i tifosi hanno partecipato anche alla votazione per il Miglior 11 FIFA Femminile e il Miglior 11 FIFA Maschile. Le votazioni per il Premio FIFA Marta e il Premio FIFA Puskás – per i migliori gol del calcio femminile e maschile – sono state divise equamente tra i tifosi e una giuria di FIFA Legends, mentre il vincitore del FIFA Fan Award è stato scelto interamente dai tifosi, mentre il vincitore del FIFA Fair Play Award è stato selezionato da una giuria di esperti.