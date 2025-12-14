Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Inter: "Siamo carichi, la viviamo bene perché arriviamo da un momento positivo ma non ci dimentichiamo dove eravamo un mese fa. Cosa è cambiato? Prima di tutto la mentalità, abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava, voltando pagina immediatamente con grande mentalità e una grinta diversa. La fiducia per ogni giocatore è importantissima. Mi sono guardato allo specchio, capendo dove sbagliavo".