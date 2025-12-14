Vigilia ricca di emozioni a Genova per gli Inter Club della Liguria, protagonisti dell'ormai classico Meet & Greet organizzato alla vigilia di Genoa-Inter. All’evento hanno preso parte circa 45 soci nerazzurri, in rappresentanza di 17 Inter Club provenienti da tutta la regione, riuniti per vivere un momento di condivisione, confronto e passione insieme al Centro Coordinamento Inter Club.

Presente all’evento il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ha ringraziato gli Inter Club per il costante supporto sottolineando il legame unico con la società. I soci presenti alla serata hanno poi avuto il privilegio di vivere un momento speciale grazie alla presenza di Pio Esposito e Petar Sucic, che si sono concessi per delle foto ricordo, regalando emozioni indimenticabili.