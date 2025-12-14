Dopo la frenata del Milan, fermato sul 2-2 al Sassuolo nel lunch match delle 12.30, arriva lo stop rumoroso del Napoli sul campo dell'Udinese. Che vince 1-0 grazie a una perla di Jurgen Ekkelenkamp dopo che si era vista annullare due gol dal VAR (fuorigioco millimetrico di Davis e fallo leggerissimo su Stanislav Lobotka prima del tiro vincente di Nicolò Zaniolo). E' la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Antonio Conte che, come già a Lisbona mercoledì scorso, è apparsa scarica a livello di energie.

Questo risultato, unito a quello dei rossoneri, offre all'Inter la chance ghiotta di portarsi in testa alla classifica con una vittoria sul Geno, prima del viaggio a Riad per la Supercoppa italiana