Archiviata la cocente delusione con il Liverpool, l'Inter torna in campionato e lo fa su un campo che, negli ultimi due anni, ha sempre rappresentato un ostacolo duro, con i nerazzurri fermati sul pari (1-1 nel 23/24 e 2-2 nel 24/25). Considerando la "nuova vita" dei liguri da quando c'è De Rossi, anche quello di oggi non si prospetta come un compito facile.

QUI GENOA – Il lavoro di De Rossi è evidente: i rossoblu non perdono da 5 gare, con 3 successi e 2 pareggi. Mancherà ancora Østigard e al suo posto ci sarà di nuovo Otoa, che tanto bene ha fatto a Udine. Rispetto alla trasferta del Friuli, tornano a disposizione Grønbæk e Frendrup. Sarà ancora 3-5-2 con Vitihna o Ekuban con Colombo. Ancora ai box Cornet, finiti in infermeria anche Siegrist, Cuenca e Messias.

QUI INTER – Chivu continua a perdere pezzi: non bastassero i recuperi ancora rinviati di Dumfries e Darmian, il tecnico romeno dovrà fare a meno pure di Acerbi e Calhanoglu, infortunatisi nel match di Champions. In difesa ci sarà Bisseck con lo spostamento di Akanji al centro, mentre in cabina di regia si va verso la conferma di Zielinski come con il Liverpool dopo il ko del turco. L'ex Napoli agirà tra Barella e, probabilmente, Mkhitaryan. Turno di riposo per Dimarco? Pronto Carlos Augusto. A destra, invece, ancora Luis Henrique dal 1': il brasiliano pare destinato a vincere il ballottaggio con Diouf. Bonny ed Esposito si sfidano per far coppia con Lautaro, con Thuram inizialmente in panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Panchina: Sommariva, Lysionok, Sabelli, Ellertsson, Onana, Masini, Stanciu, Venturino, Carboni, Gronbaek, Ekhator, Fini, Ekuban.

Allenatore: De Rossi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cornet, Østigard, Siegrist, Messias, Cuenca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Luis Henrique, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Esposito, Thuram.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries, Acerbi, Calhanoglu.

ARBITRO: Doveri.

Assistenti: M. Rossi e Bercigli.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Camplone.

Avar: Abisso.

