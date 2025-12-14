Daniele De Rossi parla così, a caldo, con Sky Sport dopo Genoa-Inter 1-2: "Sono soddisfatto e orgoglioso dei miei giocatori perché non hanno mollato neanche sul 2-0 contro una squadra come l'Inter che ti palleggia in faccia. L'Inter è molto forte, lo sapevamo, dovevamo essere perfetti e siamo stati vicini alla nostra perfezione attuale. In futuro potremo mettere in difficoltà questo tipo di squadre migliorando nel possesso palla".

Il gol iniziale ha rovinato il vostro piano gara.

"Volevamo essere aggressivi a livello di atteggiamento. Sappiamo che se lasci giocare l'Inter, ti può fare gol in qualsiasi momento. Poi siamo comunque andati in svantaggio perché loro escono dalla pressione portando in alto il baricentro. Onestamente, fa ridere dirlo ma eravamo partiti bene prima del gol. Avevamo avuto una mezza occasione, mi stava piacendo l'atteggiamento. C'è stato un po' di scoramento dopo il 2-0, ma siamo stati bravi a rimanere aggrappati alla partita e a riaprirla".

Le scelte a centrocampo.

"Noi dobbiamo palleggiare, la voglia di essere aggressivi mi ha spinto a scegliere Ellertsson. Dal punto di vista della corsa e di qualche giocata interessante, Mike può fare quel ruolo con caratteristiche diverse da Frendrup. A prescindere da questo, dobbiamo capire che queste partite potremo vincerle gestendo meglio la palla perché spezzi un po' il ritmo agli avversari che altrimenti ti abbassano e ti massacrano".