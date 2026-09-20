C'è anche Ignazio La Russa a stigmatizzare il controverso episodio dello Stadium in cui i membri della Curva della Juventus hanno deciso di rivolgere le spalle al campo durante il minuto di raccoglimento in memoria dello scomparso Sandro Mazzola appena prima dell'inizio della sfida contro l'Atalanta. Il presidente del Senato, tifoso e azionista dell'Inter, ha commentato l'episodio ai microfoni di ANSA: "Sandro Mazzola non è solo interista, è una leggenda del calcio. Ma la madre dei cretini è sempre incinta. Se preferite un'altra considerazione posso dire allegoricamente a Sandro di non curarsi di lor ma di guardare e passare. La grandezza di Mazzola non si misura da queste meschinità".