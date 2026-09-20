È destinato a far discutere ancora il controverso episodio verificatosi allo Stadium di Torino a pochi istanti dall'inizio della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta. Nello specifico, i membri della Curva bianconera hanno voluto "disertare" il minuto di silenzio dedicato allo scomparso Sandro Mazzola voltandosi e dando le spalle al campo. A stigmatizzare con eleganza il gesto è Giuseppe Bergomi, intervenuto su Sky Sport nel postpartita. L'ex capitano dell'Inter, rivolgendosi allegoricamente a Mazzola, ha così commentato: "Volevo salutare Sandro Mazzola e dirgli che non gli gireremo mai le spalle e che gli vorremo sempre bene".