"La Roma in vetta? Non mi sorprende". Fabio Capello inizia così la sua analisi del lunedì su La Gazzetta dello Sport, due giorni dopo lo scontro diretto dell'Olimpico contro i nerazzurri. "Insieme all'Inter è la squadra più pronta sin dall'inizio del campionato e lo sta dimostrando. Nello scontro diretto ha giocato molto bene. L'Inter ha dei giocatori che fanno la differenza, però c'è un punto di domanda. Perché tanti gol subiti? C'è qualcosa che non funziona. Non sempre ti può riuscire quello che ti è riuscito in queste ultime partite, cominciando dal Real Madrid contro cui ha perso. L'aveva fatto anche con il Napoli di recuperare, ma non sempre si riesce a rimediare agli errori. L'Inter era già favorita, ma deve molto migliorare sotto questo aspetto. Non può pensare di concedersi dei primi tempi così e dei simili momenti di disattenzione".
Secondo Capello, Gasperini può trarre indicazione su "quale grande spesa sia il pressing a tutto campo. Alla fine, quando cala l'attenzione, gli avversari di un certo livello - come lo è l'Inter-, ne approfittano. E si è visto".
Autore: Antonio Di Chiara
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