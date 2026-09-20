Attraverso un breve ma deciso comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto prendere le distanze dal controverso episodio verificatosi a pochi istanti dalla sfida di Serie A tra i bianconeri e l'Atalanta, in cui i membri della Curva juventina hanno dato sdegnosamente le spalle al campo in occasione del minuto di silenzio per lo scomparso Sandro Mazzola: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio" - ha inaugurato il comunicato juventino - "Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori".