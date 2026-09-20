Il Club Bruges non vuole perdere il treno per la testa della Pro League. La compagine nerazzurra, prossima avversaria dell'Inter in Champions League al rientro dalla sosta, liquida con un perentorio 3-0 i rivali del Genk in occasione della 7ª giornata di Pro League. Decisive le reti di Forbs, di Han-Beom e di Mechele. La squadra allenata da Leko si riporta così ad un punto dalla capolista USG

Sezione: Eurorivali / Data: Dom 20 settembre 2026 alle 23:45
Autore: Carlo Gamba
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