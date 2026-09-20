Nel corso del postpartita della sfida di Serie A tra Juventus e Atalanta, il tecnico bianconero Luciano Spalletti è stato interrogato ai microfoni di DAZN in merito al controverso comportamento della Curva juventina durante il minuto di raccoglimento per lo scomparso Sandro Mazzola: "Quello è un discorso per il quale fare attenzione. Non bisogna fare delle scelte che possono andare contro la sportività, mi dispiace ma non so neanche bene le ragioni. La parte sportiva bisogna averla sempre a cuore".