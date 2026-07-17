Si avvicina il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter. L'attaccante classe 2005 è sempre più vicino a prolungare il proprio contratto con i nerazzurri, come riporta oggi l'esperto di calciomercato Nicolò Schira. Secondo quanto emerso questa mattina, settimana prossima è previsto un incontro tra i rappresentanti del club e del giocatore nativo di Castellammare di Stabia per discutere i dettagli del nuovo accordo, con l'intento di chiudere la trattativa in modo definitivo. Già stabilita la durata, con il nuovo contratto che scadrà nel 2031. Inoltre il giocatore riceverà un importante aumento di stipendio rispetto al milione netto che ha percepito nell'ultima stagione.

🚨 Excl. - Pio #Esposito is getting closer and closer to extend his contract with #Inter until 2031. Expected a meeting next week to try to reach a deal. The young striker will also receive an important increase in salary. #transfers https://t.co/NSgZ8hsKNY — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 17, 2026