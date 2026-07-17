Si avvicina il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter. L'attaccante classe 2005 è sempre più vicino a prolungare il proprio contratto con i nerazzurri, come riporta oggi l'esperto di calciomercato Nicolò Schira. Secondo quanto emerso questa mattina, settimana prossima è previsto un incontro tra i rappresentanti del club e del giocatore nativo di Castellammare di Stabia per discutere i dettagli del nuovo accordo, con l'intento di chiudere la trattativa in modo definitivo. Già stabilita la durata, con il nuovo contratto che scadrà nel 2031. Inoltre il giocatore riceverà un importante aumento di stipendio rispetto al milione netto che ha percepito nell'ultima stagione.

Sezione: Copertina / Data: Ven 17 luglio 2026 alle 14:53
Autore: Alessandro Savoldi
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