Alla vigilia della finale di East Rutherford tra Spagna e Argentina, il presidente della FIFA Gianni Infantino presenta la partita che vale un torneo in un'intervista al quotidiano iberico Marca. Usando la classica enfasi: "Questa finale è una benedizione degli dei del calcio. Abbiamo Lionel Messi, Lamine Yamal e molti altri giocatori eccezionali. È incredibile. Sono le due migliori squadre. Meritavano di essere in questa finale e hanno giocato in modo eccezionale. Non è stato facile arrivare fin qui. C'erano 48 squadre, partite incredibili e un Mondiale molto impegnativo".

Infantino rivendica ancora una volta il successo ottenuto per questa edizione: "Sarà come uno spettacolo pirotecnico. Sarà incredibile. Il mondo si fermerà. Tre miliardi di persone guarderanno come finirà questo Mondiale che è stato aassolutamente spettacolare, unico e incredibile. I migliori giocatori, le migliori squadre, la gente, gli stadi sono pieni, ed è una festa totale. Il mondo si ferma e guarda. È il migliore della storia, passato e presente, e ci prepara anche per il futuro".