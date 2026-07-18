In occasione della finale dei Mondiali di domani, l'Inter ha voluto celebrare la striscia aperta di rappresentanti dei colori nerazzurri all'atto conclusivo dal 1982 ad oggi sui propri profili social, usando per l'occasione una playlist di brani iconici.

Le canzoni che raccontano ogni finale dell'Inter

Da Michael Jackson, che nell'anno dei Mondiali di Spagna vinti dall'Italia di Gabriele Oriali, Spillo Altobelli, Ivano Bordon e Giampiero Marini impazzava con Billie Jean, fino a Dai Dai di Shakira che ha accompagnato la cavalcata di Lautaro Martinez con l'Argentina, i nerazzurri accompagnano le imprese sportive dei propri portabandiera con alcuni dei successi musicali delle rispettive annate. Si parte dal 1982 con Billie Jean di Michael Jackson, anno del trionfo azzurro di Giuseppe Bergomi, Gabriele Oriali, Alessandro Altobelli e Ivano Bordon, per poi passare al 1986 con Karl-Heinz Rummenigge e 'Livin On A Prayer' di Bon Jovi al 1990, quando Lothar Matthäus, Andreas Brehme e Jürgen Klinsmann conquistarono il titolo con la Germania Ovest e Madonna cantava 'Vogue'.



Nel 1994 è Nicola Berti a rappresentare i colori nerazzurri nella finale persa dall'Italia, mentre nel 1998 e nel 2002 il protagonista, accompagnato da Britney Spears prima e da Shakira poi, è Ronaldo, finalista e poi campione del mondo con il Brasile. Il viaggio prosegue con il 2006 di Marco Materazzi e di 'Seven Nations Arm', il 2010 di Wesley Sneijder, uno degli eroi del Triplete protagonisti anche in Sudafrica, il 2014 di Rodrigo Palacio, il 2018 della Croazia di Ivan Perišić e Marcelo Brozović, fino al 2022, quando Lautaro Martínez festeggia il trionfo dell'Argentina. A chiudere simbolicamente la playlist è il 2026 con Dai Dai di Shakira, in attesa di scoprire quali interisti scriveranno il prossimo capitolo della storia.

Questi i brani scelti:

1982 - Billie Jean (Michael Jackson)

1986 - Livin' On a Prayer (Bon Jovi)

1990 - Vogue (Madonna)

1994 - Rythym of the Night (Corona)

1998 - Baby One More Time (Britney Spears)

2002 - Whenever, Wherever (Shakira)

2006 - Seven Nations Army (White Stripes)

2010 - Only Girl (in the World) (Rihanna)

2014 - Happy (Pharrell Williams)

2018 - One Kiss (Calvin Harris-Dua Lipa)

2022 - As It Was (Harry Styles)

2026 - Dai Dai (Shakira)