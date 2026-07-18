La finale tra Spagna e Argentina vive su due binari diversi: da una parte il pronostico degli esperti, dall’altra il sentimento degli scommettitori Secondo gli esperti di Betflag e Planetwin365, è la selezione spagnola a godere dei favori della vigilia: il successo della Roja e la conseguente conquista della Coppa del Mondo sono offerti a 1,70, mentre il bis della squadra di Lionel Scaloni si attesta a 2,20. Un divario che non spaventa però gli italiani. Il flusso delle scommesse racconta infatti un trend opposto, con ben il 65% delle preferenze per il trionfo dell'Albiceleste, a fronte del 35% a favore degli spagnoli. L'incertezza sale se si analizza il classico “1X2” riferito ai 90 minuti di gioco regolamentari. In questo caso, il 38,5% degli scommettitori ha puntato sul successo dell'Argentina e il 36,5% sulla vittoria della Spagna. Resta alta anche la quota di chi prevede una sfida bloccata, tanto che un italiano su quattro ha deciso di scommettere sul segno "X", ipotizzando che la finale si prolunghi ai supplementari, come quattro anni fa.

Marcatori, più Messi di Yamal. E più Paredes di Lautaro e Oyarzabal

L'attenzione degli appassionati si concentra anche sui protagonisti del match, dando vita a una vera e propria sfida generazionale tra i marcatori. Il più giocato in assoluto è il capitano argentino Lionel Messi, che raccoglie il 36% delle preferenze, seguito dal giovane talento spagnolo Lamine Yamal al 23%: insieme, i due fuoriclasse raccolgono quasi il 60% delle giocate complessive. La sorpresa principale è Leandro Paredes scelto dal 9,5% degli italiani, superando Lautaro Martinez, fermo al 9%. Più staccato il leader offensivo della Spagna, Mikel Oyarzabal, che per il momento raccoglie appena il 7% delle giocate.