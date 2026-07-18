Dopo il primo allenamento di ieri, l’Inter di Cristian Chivu entra nel vivo del ritiro tedesco con una doppia seduta in programma oggi. Il tecnico nerazzurro sta lavorando con i giocatori che non hanno preso parte al Mondiale e con diversi giovani aggregati alla prima squadra, in attesa che il gruppo si completi progressivamente nelle prossime settimane.

Calhanoglu può arrivare prima del 26 luglio

Come scrive Il Corriere dello Sport, tra i big, il primo a raggiungere i compagni potrebbe essere Hakan Calhanoglu. La Turchia è stata eliminata già nella fase a gironi del Mondiale e il centrocampista potrebbe quindi anticipare il proprio rientro e aggregarsi alla squadra prima della conclusione del ritiro. L’ultima giornata di lavoro in Germania è fissata per il 26 luglio, quando l’Inter affronterà il Karlsruher alle 16.30 al BBBank Wildpark.

I rientri scaglionati dei nazionali

Per vedere la rosa quasi al completo servirà però ancora tempo. Sucic e Bonny dovrebbero aggregarsi alla squadra in occasione della prima parte della tournée successiva, mentre Akanji potrebbe tornare a disposizione direttamente per la tappa in Australia. Più lunghi, invece, i tempi per Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il capitano nerazzurro è impegnato nella finale del Mondiale tra Argentina e Spagna, mentre l’attaccante francese giocherà la finale per il terzo posto contro l’Inghilterra. Entrambi dovrebbero rientrare circa dieci giorni prima dell’inizio del campionato, lasciando quindi a Chivu solo una breve finestra per lavorare con l’intero gruppo prima del debutto ufficiale.