Nel corso dell’intervento a TMW per la rubrica “A tu per tu”, l’operatore di mercato Stefano Lombardi ha analizzato vari temi riguardanti il calciomercato. Ecco le sue parole: "Ho visto un'Inghilterra buona fino al gol poi si è abbassata troppo ed è venuta fuori la qualità dell'Argentina". Riguardo invece il fenomeno Lionel Messi che nell'ultima partita non ha segnato ma si è dimostrato decisivo, Lombardi ha risposto cosi: "Messi è stato decisivo con due assist, rimane il più forte. Decisivo. Un trascinatore. S'è fatto trovare pronto Lautaro: il gol che ha fatto lo ricorderà per tutta la vita".

Il parere di Stefano Lombardi sulla finale del Mondiale Spagna-Argentina

Dopo aver risposto alle domande sull'Inghilterra con l'Argentina e sul fenomeno argentino, l'operatore di mercato Lombardi ha espresso il suo pensiero sulla finale del Mondiale: "La vedo molto equilibrata e può succedere di tutto, vedo un pelino favorita la Spagna per il bel gioco. Vedremo domenica. L'importante è che ci sia un bello spettacolo per tutti".

Il mercato secondo Stefano Lombardi

Nell'intervista fatta TMW, Lombardi ha parlato anche del calciomercato: "Dalle grandi mi aspetto qualche colpo di livello. Inter, Juventus, Milan e Napoli faranno mercato. Mi sembra una sessione un po' lenta, ciò è dettato dal fatto che ci sono pochi soldi. Ho parlato con tanti addetti ai lavori e prima di muoversi devono vendere". Ma oltre a parlare del calciomercato generalizzando un po il tutto, la domande principale è stata quale potrebbe essere il futuro di Crisetig, Lombardi senza peli sulla lingua ha risposto cosi terminando l'intervista: "Vedremo quali opportunità di mercato si presenteranno. Siamo attenti"