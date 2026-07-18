Ancora un colpo sul mercato per un'Inter Women che in queste settimane è scatenata. Il nuovo acquisto è Samantha van Diemen, che si unisce all'Inter fino al 2029. Ecco il comunicato del club sull'operazione in entrata conclusa poche ore fa, con la giocatrice che proprio nella serata di ieri aveva salutato la Roma sui propri canali social.
Il comunicato dell'Inter Women
Questo il comunicato del club: "FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Samantha van Diemen. Il difensore della nazionale dominicana classe 2002 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029. Nata a Leida, in Olanda, il 28 gennaio 2002, Samantha Van Diemen muove i suoi primi passi nel mondo del calcio con il CTO, un team di formazione organizzato dalla federazione olandese. Quando il club chiude le sue attività nel 2018 passa nel settore giovanile dell'Ajax, facendo parte della rosa che vince il campionato 2019/20 e squadra con cui in seguito debutta nel calcio professionistico il 9 ottobre 2020 contro l'Heerenveen. Nel 2021 si Van Diemen si trasferisce al Feyenoord: il difensore gioca per una stagione con il club di Rotterdam prima di passare al Fortuna Sittard. Dopo due anni Van Diemen si trasferisce in Scozia, al Glasgow City per la sua prima esperienza fuori dai confini olandesi. Nell'estate 2025 il difensore arriva in Italia: in una stagione con la maglia della Roma colleziona 12 presenze tra campionato, Women's Champions League e Serie A Women's Cup, vincendo Scudetto e Coppa Italia. Dopo aver giocato per le nazionali giovanili olandesi e dopo aver disputato tre amichevoli con le Oranje, Van Diemen sceglie di rappresentare la Repubblica Dominica, paese della madre: con la nazionale caraibica debutta a maggio 2025, segnando un gol in un'amichevole vinta 4-2 contro l'Honduras".
Autore: Alessandro Savoldi
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