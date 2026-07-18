La settimana prossima o che sta arrivando potrebbe essere o addirittura sarà importantissima per il futuro del talento nerazzurro Matteo Cocchi. Il difesneore italiano giocherà la sua prima stagione in carriera in Serie B, su di lui ci sono diverse squadre, tra cui Catanzaro, Padova e Carrarese. Il ragazzo si è preso un po di tempo per decidete la meta preferita, deadline però la settimana prossima quando si sarà ufficialmente la sua destinazione. Ad oggi le destinazioni più concrete per Cocchi restano però Catanzaro e Padova, però come detto in precedenza, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la situazione e definire la nuova destinazione del giovane nerazzurro. Tra le pretendenti, la Carrarese appare al momento più defilata: il club ha manifestato interesse per Cocchi. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Cocchi è arrivato all’Inter nell’estate del 2021, entrando a far parte del progetto nerazzurro e diventando uno dei profili più seguiti del vivaio. La società ha dimostrato grande fiducia nelle sue qualità, prima rinnovandogli il contratto nel 2024 e poi blindandolo fino al 2030, a testimonianza della volontà di accompagnarne la crescita nel lungo periodo.

Nella stagione 2024-25 il difensore ha iniziato a frequentare con continuità il gruppo della prima squadra guidata da Simone Inzaghi, fino a trovare il debutto tra i professionisti l’11 marzo 2025. L’esordio è arrivato in una sfida di grande prestigio, in Champions League contro il Feyenoord a San Siro, gara vinta dall’Inter per 2-1.

Terzino sinistro di formazione, Cocchi ha nella duttilità uno dei suoi punti di forza: oltre al ruolo naturale sulla fascia, può essere impiegato anche come esterno a tutta fascia o come ala offensiva sulla corsia mancina, caratteristiche che ne aumentano il valore e lo rendono un profilo interessante in vista della prossima esperienza in Serie B.