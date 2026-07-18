Ufficializzato il suo approdo allo Schalke 04, Robin Gosens spera ora di poter ritrovare anche a Gelsenkirchen Edin Dzeko, col quale ha condiviso l'esperienza all'Inter: "Sarei felicissimo di dare il benvenuto a un amico qui. È una persona meravigliosa e un calciatore incredibilmente bravo. Il mio desiderio personale è che questa collaborazione vada a buon fine. Edin è diventato un mio ottimo amico. Ieri gli ho mandato una foto dello spogliatoio e gli ho detto: 'Io sono già qui, e tu?', ha dichiarato Gosens, secondo quanto riportato da Sky Sport.

Il futuro di Dzeko agli Knappeln rimane incerto anche dopo i Mondiali con la Bosnia-Erzegovina: lo Schalke vuole prolungargli il contratto. Il direttore sportivo Frank Baumann ha confermato che i colloqui per il rinnovo del contratto sono previsti per maggio.