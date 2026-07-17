Malgrado le belle prestazioni offerte in questi Mondiali, il Tottenham, nell'ambito della riduzione della rosa prefigurata in vista della prossima stagione, è ben felice di liberarsi di Djed Spence, l'esterno individuato come terzo nome nella 'nomenclatura' dei terzini destri dell'Inter. Nonostante i tre anni di contratto ancora vigenti, gli Spurs, riporta TalkSPORT, consentiranno a Spence di lasciare il club. Ciò avviene a meno di un anno dalla firma del rinnovo del contratto, avvenuta lo scorso agosto. La sua cessione permetterebbe al Tottenham di rientrare un po' dopo aver già speso oltre 200 milioni di sterline in vista della nuova stagione, oltre ad aver battuto per ben due volte il proprio record di trasferimenti.

Escalation con la Nazionale

Buone notizie, quindi, per l'Inter, che ha messo nel mirino il difensore ex Genoa che nel frattempo ha partecipato a tutte e sette le partite dei Tre Leoni in Nord America, di cui tre da titolare, guadagnandosi la fiducia un posto di Thomas Tuchel per il torneo nonostante avesse fatto il suo debutto in Nazionale maggiore solo a settembre. Da allora Spence ha collezionato 13 presenze in nazionale in vista della partita di spareggio per il terzo posto di sabato contro la Francia.