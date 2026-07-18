Francia e Inghilterra scendono in campo tra poco più di un'ora, alle 23, per la finale valida per il terzo posto ai Mondiali. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: parte dalla panchina Marcus Thuram. In avanti per la Francia ci sono Olise, Cherki, Doué e Mbappé. Panchina, dunque, per Dembelé. Sorprese anche tra gli inglesi: fuori Kane e Bellingham.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hérnandez; Rabiot, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. CT: Didier Deschamps
INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Spence, Guehi, Konsa, Quansah; Rogers, Rice, Eze; Saka, Toney, Rashford. CT: Thomas Tuchel
 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 22:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione