Francia e Inghilterra scendono in campo tra poco più di un'ora, alle 23, per la finale valida per il terzo posto ai Mondiali. Diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali: parte dalla panchina Marcus Thuram. In avanti per la Francia ci sono Olise, Cherki, Doué e Mbappé. Panchina, dunque, per Dembelé. Sorprese anche tra gli inglesi: fuori Kane e Bellingham.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hérnandez; Rabiot, Zaïre-Emery; Olise, Cherki, Doué; Mbappé. CT: Didier Deschamps

INGHILTERRA (4-3-3): Henderson; Spence, Guehi, Konsa, Quansah; Rogers, Rice, Eze; Saka, Toney, Rashford. CT: Thomas Tuchel

