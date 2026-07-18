Per la prima volta nella sua storia, l'Inter volerà in Australia per una tournée che porterà i nerazzurri a Perth, dove i nerazzurri affronteranno il Milan il 5 agosto e la Juventus l'8 agosto all'Optus Stadium. Due grandi sfide del calcio italiano approderanno eccezionalmente Down Under e offriranno ai tanti sostenitori nerazzurri che vivono in Australia l’opportunità di vedere da vicino la propria squadra. Ne dà notizia Paolo Gallo su SBSItalian, lo speciale broadcaster in onda, in italiano, in tutta l’Australia. Gallo che raccoglie anche le parole di Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro: “Una presenza, quella dell’Inter in Australia, che non parte da zero. Il club conta infatti due Inter Academy che coinvolgono centinaia di bambini e adolescenti, e quattro Inter Club, con una presenza particolarmente forte proprio a Perth. L'obiettivo è divulgare il nostro marchio, la nostra storia e i nostri valori, ma nello stesso tempo avvicinarci a coloro che sono il cuore pulsante del nostro club: i nostri tifosi", racconta Marotta ai microfoni di SBS Italian.

Le nozze d'oro di Marotta col calcio

La tournée australiana arriva in un anno particolare per Marotta, che celebra 50 anni di carriera nel mondo del calcio. Il suo percorso iniziò a soli 19 anni, quando il patron del Varese, Guido Borghi, gli affidò un incarico nel settore giovanile. Da allora ha maturato esperienze in numerosi club, tra cui Monza, Varese, Venezia, Sampdoria, Juventus e Inter. Ecco il messaggio di Marotta per i tifosi nerazzurri che vivono in Australia: "L'occasione di essere a Perth forse è unica e deve essere sfruttata da parte nostra nel migliore dei modi, anche come forma di riconoscenza verso coloro che negli anni hanno riposto in noi tanta fiducia”.