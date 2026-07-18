Allenamento a porte chiuse questa mattina per l'Inter nel ritiro di Donaueschingen, mentre questo pomeriggio ci sarà una porzione della seduta aperta al pubblico. Sky Sport dà notizia anche dell'arrivo nel resort tedesco di Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, mentre domani è atteso il direttore sporitvo in persona e quindi anche il baricento dei discorsi legati al mercato verrà spostato nella Foresta Nera. In settimana raggiungerà il ritiro anche Beppe Marotta, in vista dell'amichevole di domenica contro il Karlsruher.