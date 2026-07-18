Nel corso dell'intervista rilasciata all'AGI, Andrea Ranocchia ha anche toccato il tema della panchina della Nazionale italiana: "Vediamo dove ci porterà l'era di Giovanni Malagò: per la panchina io sono un grandissimo fan di Antonio Conte perché è un allenatore davvero forte, lo ha dimostrato anno dopo anno, in tutte le squadre in cui ha lavorato, compresa anche la nazionale, a Euro 2016 ci ha fatto divertire e ha creato un gruppo solido. Sta girando anche il nome di Andrea Pirlo, che è un'altra figura che secondo me ci può star benissimo".

Ranocchia esprime inoltre la propria fiducia nel tandem composto da Paolo Maldini e Leonardo: "Sono fiducioso del coordinamento e supporto di Paolo Maldini e Leonardo che sono due persone che di calcio sanno tanto, hanno vissuto tanti spogliatoi importanti con gli allenatori migliori, sono due vincenti. Spero sia l'inizio di una nuova era calcistica per la nostra Nazionale".