È stata convocata per giovedì 23 luglio 2026 presso la sede della Lega Calcio Serie A in via Ippolito Rosellini, 4, Milano, con possibilità di collegamento in videoconferenza, alle ore 11.30 in seconda convocazione, la nuova assemblea dei club del massimo campionato. Lo riporta la stessa Lega in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. 

Sezione: News / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 19:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.