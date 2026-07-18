La cessione di Zeki Celik alla Juventus ha cambiato rapidamente le priorità del mercato della Roma. Il turco, che ha firmato con i bianconeri fino al 2029, lascia infatti scoperta una posizione importante nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa è quindi chiamata a intervenire per individuare un esterno capace di coprire tutta la fascia e di adattarsi alle richieste del nuovo tecnico.

Culbreath tra i profili seguiti

Secondo il Corriere dello Sport, uno dei nomi finiti sul taccuino della Roma è quello di Montrell Culbreath, 18enne del Bayer Leverkusen. Tra le alternative vengono monitorati anche El Ouahdi del Genk e Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, impegnato con l'Argentina nella finale del Mondiale. Prima della partenza di Celik, un investimento sulla corsia destra non era considerato prioritario. Ora, invece, la necessità di trovare un sostituto è diventata più urgente.

Carlos Augusto e Moreira per la fascia sinistra

Sul lato opposto del campo resta invece viva la candidatura di Carlos Augusto. Il brasiliano dell'Inter può essere utilizzato sia come esterno sia come terzo di difesa, una duttilità particolarmente utile nel sistema di Gasperini. Non è però al momento scontato che l'Inter voglia privarsene. La Roma continua inoltre a seguire Diego Moreira dello Strasburgo. Con il giocatore ci sarebbe già una base d'intesa, mentre resta da trovare l'accordo tra i club. I giallorossi avrebbero messo sul tavolo circa 30 milioni di euro, ma lo Strasburgo continua a chiedere una cifra superiore di una decina di milioni. La distanza resta quindi significativa, anche se la pista non è ancora tramontata.