Domenico Volpati, colonna del Verona dello scudetto del 1985, ha ricordato Osvaldo Bagnoli, ex allenatore dell'Inter scomparso ieri all'età di 91 anni.

"Perché era unico? Per la sua coerenza. Mi sento un privilegiato: oltre che al Verona l’ho avuto anche al Como e alla Solbiatese in C. Era al primo anno da allenatore, il presidente veniva a vedere solo le partite in casa e noi giocavamo bene soprattutto fuori. Un giorno entrò nello spogliatoio e consigliò a Bagnoli di schierare un altro sulla fascia. Lui lo accompagnò fuori sottobraccio:'Lei può decidere qualsiasi cosa, ma non qui'. Il giorno dopo fu esonerato".

"L'aneddoto al quale sono più legato? Quando disse ai Carabinieri che 'i ladri erano nell’altro spogliatoio'. Si riferiva alla Juventus, con cui perdemmo 2-0... Gli piacerebbe il calcio di oggi? No, anche perché dopo l’Inter si allontanò. Il gioco di Guardiola non gli è mai andato a genio".