In una conversazione con l'emittente radiofonica Radio Provincia, Carlos Quinteros, che è stato allenatore di Lautaro Martínez nelle giovanili del Liniers di Bahía Blanca, ha ricordato la vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra e ha affermato: "L'ho visto segnare quel gol molte volte, di testa sul secondo palo". L'allenatore delle giovanili, che ha militato nel club di Bahía Blanca per 33 anni, ha ripercorso le origini del capitano dell'Inter, ricordando che "è arrivato al club giovanissimo, aveva 6 anni, essendo nato nel 1997, insieme a suo fratello, che ha un anno meno di lui". Ha aggiunto che "è sempre stato molto professionale e a 15 anni ha esordito in prima squadra".

Con questo tono, Quinteros ha affermato che “ha fatto di tutto per arrivare dove si trova. Il merito è sempre del ragazzo”, ha aggiunto riferendosi al nativo di Bahía Blanca, attuale attaccante dei nerazzurri e della Seleccion.