Nuovo colpo in entrata per l'Inter. Arriva dalla Virtus Francavilla il portiere lettone Roberts Apsits, classe 2006 che durante il mese di maggio aveva giocato con l'Inter U23 il "Trofeo dell'Amicizia Sportiva", competizione amichevole dedicata alle seconde squadre di Inter, Milan, Juventus e Atalanta. Lo riporta oggi LaCasadiC.

Ora la probabile idea del club, una volta conclusa l'operazione in entrata dai pugliesi, è di rigirare immediatamente il giocatore in prestito in un club di Serie C, così da poterne valutare il livello attuale e il potenziale. In Serie D ha vissuto un'ottima stagione, con 19 presenze e 10 clean sheet. Evidentemente anche nel periodo di prova all'Inter il ragazzo ha convinto lo staff nerazzurro, che ha quindi deciso di mettere a segno il colpo.