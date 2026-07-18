Cristian Romero potrebbe diventare uno dei nomi caldi delle prossime settimane di mercato. Secondo quanto riportato in Inghilterra da TeamTalk, il Tottenham sarebbe infatti disposto ad ascoltare offerte per il difensore argentino. La valutazione iniziale degli Spurs si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, anche se il club potrebbe aprire a una cifra leggermente inferiore.

Il giocatore resta nel mirino di diverse big europee. Real Madrid e Barcellona avrebbero già avuto contatti, mentre l’Atletico Madrid continua a seguire con attenzione la sua situazione.

L’Inter si informa durante i dialoghi per Spence

Anche l’Inter avrebbe chiesto informazioni su Romero. Il suo nome sarebbe emerso durante i recenti colloqui con il Tottenham per Djed Spence, primo obiettivo dei nerazzurri per la fascia destra. Secondo la ricostruzione inglese, i due dossier potrebbero quindi viaggiare parallelamente, anche se l’operazione per il difensore argentino resta economicamente molto impegnativa. Tra le formule ipotizzate ci sarebbe anche un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Chivu apprezza il profilo dell'argentino

Romero rappresenterebbe un rinforzo di grande esperienza per la difesa nerazzurra. Il classe 1998 conosce già la Serie A e potrebbe garantire aggressività, leadership e personalità internazionale. Il Tottenham, intanto, vorrebbe chiarire il suo futuro prima del rientro dalle vacanze post Mondiale, previsto ad agosto. L’Inter osserva la situazione, ma al momento si tratta soprattutto di un sondaggio esplorativo. Per trasformarlo in una vera trattativa serviranno condizioni economiche decisamente più favorevoli.