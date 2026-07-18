Grande interesse dalla Serie B per Matteo Cocchi. Nei giorni scorsi si è parlato di Pisa, Catanzaro e Padova: tanti i rilanci e contro-rilanci arrivati per assicurarsi le prestazioni del terzino sinistro bolognese in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, però, anche la Carrarese ha manifestato il suo interesse per il giocatore. Lo riporta oggi Il Corriere dello Sport, con il club toscano che però sarebbe in ritardo rispetto alla concorrenza, soprattutto quella di Catanzaro e Padova.

In settimana dovrebbe arrivare la decisione dell'Inter e del giocatore, classe 2007, con i nerazzurri che manterranno il controllo del cartellino. In Under 23, al suo posto, destinato alla promozione Mattia Marello dalla Primavera, mentre Cocchi farebbe un passo avanti passando in Serie B.