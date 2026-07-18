Dopo il rientro forzato di Anan Khalaili a seguito dello stop imposto dal CONI che ha impedito il suo tesseramento da parte dell'Inter, David Hubert, allenatore dell'Union Saint-Gilloise, ha fatto il punto della situazione sul giocatore israeliano, raccontando come gli sia stato di conforto nel momento in cui arrivava la brutta notizia: "Anan coltivava il sogno di firmare in Italia da diverse settimane. Quando gli viene tolto all'ultimo minuto, è difficile da accettare. Gli ho mandato dei messaggi e ci siamo sentiti al telefono. Ci sentiamo quasi tutti i giorni". Secondo quanto riportato dal quotidiano L'Avenir, Khalaili era pronto a tornare immediatamente in Belgio e ad allenarsi con la squadra, ma gli è stato consigliato di riposarsi un po' in Israele con la sua famiglia. "Gli abbiamo dato il tempo di stare con la sua famiglia e l'obiettivo è che torni da noi la prossima settimana", ha aggiunto l'allenatore.
Futuro? Pronti a ogni soluzione
Hubert ha anche parlato delle ipotesi future: "Vedremo cosa gli riserverà il futuro, ma conosco il suo potenziale e so quanto duramente ha lavorato per raggiungere questo livello. È una situazione spiacevole dal punto di vista sportivo e umano. Non dobbiamo dimenticare che ha solo 21 anni. Tuttavia, si è comportato con grande maturità durante tutto questo periodo". Il Saint-Gilloise dovrebbe sottoporre Khalaili a ulteriori esami medici al suo ritorno, al fine di avere un quadro completo delle sue condizioni e fornire informazioni chiare ai club che potrebbero essere interessati. Secondo quanto riportato, il fallimento dell'accordo con l'Inter non ha scoraggiato le squadre di altri paesi che lo stavano già seguendo. Hubert ha chiarito che il Saint-Gilloise è preparato a qualsiasi scenario: "Ho fiducia nel lavoro del club. Siamo preparati sia all'eventualità che resti, sia a quella che se ne vada. Se dovesse andarsene, credo che ingaggeremo un altro giocatore per quel ruolo".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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