Niente da fare per l'Inter che lo aveva sondato: Gianluca Mancini continuerà a vestire la maglia della Roma. Il difensore giallorosso ha infatti firmato il nuovo contratto che lo legherà al club capitolino fino al 30 giugno 2029, prolungando di due anni il precedente accordo in scadenza nel 2027.

A riportare la notizia è stato Filippo Biafora de Il Tempo, spiegando come l'intesa tra le parti fosse già stata raggiunta nelle scorse settimane. Nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la firma, ultimo passaggio prima dell'annuncio ufficiale della società.

La Roma blinda uno dei suoi leader

Il rinnovo chiude positivamente una trattativa portata avanti da tempo dalla dirigenza, intenzionata a confermare uno dei punti di riferimento della squadra. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2019 dall'Atalanta, Mancini ha progressivamente assunto un ruolo sempre più importante nello spogliatoio, diventando anche uno dei leader del gruppo e indossando in diverse occasioni la fascia da capitano.

Mancini centrale anche per Gasperini

Il nuovo accordo conferma inoltre la fiducia della Roma nel difensore classe 1996, considerato una pedina importante anche nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Per Mancini si tratta anche di un ricongiungimento con l'allenatore che lo aveva già valorizzato durante l'esperienza all'Atalanta. L'ufficialità del rinnovo da parte della Roma è attesa a breve, ma il futuro del difensore appare ormai definito: Mancini continuerà a essere uno dei pilastri della formazione giallorossa.