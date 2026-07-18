Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna in scadenza di contratto nel 2027, ha già comunicato al club rossoblù l'intenzione di non rinnovare e attende una nuova destinazione. Scaduta il 15 luglio la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, il Bologna sarebbe ora disposto a trattare la sua cessione per una cifra intorno ai 15 milioni.

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, sulle sue tracce restano Juventus e Inter, anche se al momento nessuna delle due ha affondato il colpo. I nerazzurri valuterebbero l'operazione soltanto in caso di cessione di Benjamin Pavard, scenario complicato a causa dell'elevato ingaggio del francese.

Le altre piste

L'Inter per ora concentra  le proprie attenzioni sul rinforzo della fascia destra. In cima alla lista c'è Djed Spence del Tottenham, per il quale potrebbe essere decisiva la prossima settimana con un incontro tra i club. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 35 milioni di euro, mentre tra le alternative figura anche Alberto Costa, ex Juventus e oggi al Porto.

Sezione: Rassegna / Data: Sab 18 luglio 2026 alle 12:43
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.