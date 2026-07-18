Sono momento di attesa per il mercato dell'Inter. Nella giornata di domani, come riportato da Sportmediaset, il direttore sportivo Piero Ausilio raggiungerà il ritiro nerazzurro in Germania, dove farà il punto con lo staff tecnico sulle prossime mosse in vista della nuova stagione.
Le ultime su Spence
Uno dei dossier più caldi resta quello che porta a Djed Spence. Quella di oggi rappresenta una giornata importante per l'esterno del Tottenham, impegnato nella finale per il terzo posto del Mondiale. Una volta concluso l'impegno internazionale, i nerazzurri intensificheranno i contatti con gli Spurs.
L'obiettivo dell'Inter è capire quale sia la richiesta economica definitiva del Tottenham e quale valutazione venga fatta del giocatore, così da verificare la fattibilità dell'operazione. I colloqui tra le due società sono attesi nelle prossime ore e potrebbero risultare decisivi per comprendere se esistano i margini per arrivare a un accordo.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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