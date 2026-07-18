È la partita che nessuno vorrebbe giocare: stasera all'Hard Rock Stadium di Miami si gioca la finale terzo-quarto posto del Mondiale 2026 tra Francia e Inghilterra. Le due grandi deluse si sfideranno alle 23 italiane per stabilire l'assegnazione della medaglia di bronzo. Ovviamente entrambe avrebbero preferito aspettare poco meno di ventiquattro ore per essere impegnate nella finale del MetLife Stadium di domani. Naturale quindi un approccio tutt'altro che entusiasta e un po' di turnover dopo una competizione lunga e faticosa come questo Mondiale.

Thuram ancora verso la panchina, Spence dall'inizio

La Francia era la favorita della vigilia di questa Coppa del Mondo. Eppure, come nel 2022, i Bleus non metteranno le mani sul trofeo più ambito. La partita di stasera sarà l'ultima di Deschamps sulla panchina dei transalpini dopo 14 anni. L'ex centrocampista della Juventus schiererà una formazione rimaneggiata ma non troppo. In attacco, per esempio, Marcus Thuram dovrebbe andare ancora in panchina, in un Mondiale che tra concorrenza elevata e qualche problemino fisico è stato per lui tutt'altro che esaltante.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Lacroix, Théo Hernandez; Zaïre-Emery, Rabiot; Cherki, Olise, Doué; Mbappé. Allenatore: Deschamps

A proposito di giocatori dell'Inter o accostati ai nerazzurri, nell'Inghilterra spazio a Djed Spence, protagonista di un Mondiale di ottimo livello. Al centro della difesa giocherà Trevoh Chalobah, ormai promesso sposo del Como ma a lungo corteggiato dalla dirigenza milanese. Verso la panchina Bellingham, probabilmente anche Tuchel sceglierà alcune riserve e alcuni titolari, con una staffetta a partita in corso.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Chalobah, Burn, O’Reilly; James, Mainoo; Madueke, Eze, Rashford; Kane. Allenatore: Tuchel