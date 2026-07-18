Nuova tappa nella carriera da allenatore di Hernan Crespo. L'ex attaccante argentino, che durante la sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia dell'Inter, è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Atlas, club messicano con sede a Guadalajara. La società ha annunciato l'arrivo dell'argentino attraverso i propri canali social, accogliendolo con un messaggio rivolto ai propri tifosi:

"Fiel, vi presentiamo il nostro nuovo allenatore. Benvenuto a casa tua, Hernan Crespo".

Fiel, les presentamos a nuestro nuevo DT ‍



Bienvenido a tu casa, Hernán Crespo 🫡#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/JFBqZAEaeV — Atlas FC (@AtlasFC) July 16, 2026

Una nuova esperienza internazionale per Crespo

Per Crespo si apre così una nuova esperienza dopo le numerose panchine occupate tra Europa, Sudamerica, Asia e Medio Oriente. La sua carriera da tecnico era cominciata in Italia con il Modena, prima delle esperienze con Banfield e Defensa y Justicia in Argentina. Successivamente ha guidato il San Paolo in Brasile, l'Al-Duhail in Qatar e l'Al Ain negli Emirati Arabi Uniti.

Ora la sfida in Messico

Crespo approda dunque per la prima volta nel calcio messicano con l'obiettivo di rilanciare l'Atlas e iniziare un nuovo capitolo della propria carriera. Per l'ex centravanti dell'Inter si tratta dell'ennesima avventura lontano dall'Argentina e di una nuova occasione per mettere alla prova il proprio progetto tecnico in un campionato particolarmente competitivo come quello messicano.